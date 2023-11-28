В Калининградском зоопарке посыпают дорожки кофе (видео)

В Калининградском зоопарке решили посыпать заснеженные дорожки отработанным кофе. Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

«Оказывается, это распространенная мировая практика — экологичный способ борьбы с наледью. Кофейный жмых не содержит едких химикатов (ваша обувь будет вам благодарна), а с наступлением весны благополучно перемещается с тропинок на газоны, где превращается в питательное удобрение», — говорится в публикации.

По словам сотрудников зоопарка, об этом методе они узнали около года назад из блога урбаниста Аркадия Гершмана. «Мы увидели пост, как в Польше парки посыпают отработанным кофейным зерном, и пытаемся перенять эту практику. Это суперэкологичный продукт, он не фонит в отличие от гранитного или мраморного отсевов, а после того, как сойдет снег, он вернется в почву, станет удобрением. Из-за того, что кофе уже отработанный, он бы отправился в кофейне на выброс, а мы пытаемся увеличить срок жизни продукта», — отмечает сотрудник отдела садово-паркового хозяйства зоопарка Влад Крестинин на видео.