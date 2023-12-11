Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба» пройдет в Калининграде

Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба» — это настоящий подарок для всех, кто ищет предновогоднее настроение и самые уютные и душевные подарки к Новому году, собранные в одном месте!

Уникальные изделия, сделанные талантливой командой мастеров, порадуют вас своей красотой, оригинальностью и разнообразием. Керамика, свечи, украшения, наряды, новогодний декор, а также сладости и многое другое — все это вы найдете на фестивале «Дружба»! Пока вы делаете покупки, ваши детки смогут посетить мастер классы от гончарной студии «Лепим-Жжем»: полепить из глины, покрутить на гончарном, а также сделать милые поделки своими руками и украситься праздничным аквагримом — отличное настроение и новые яркие впечатления гарантированы!

Также на фестивале будет проходить традиционная лотерея! Но в этот раз каждый покупатель попробует поймать удачу за хвост прямо на фестивале, вытащив счастливый билетик!

Юбилейный фестиваль проводится уже в десятый раз! За эти годы он успел собрать сотни восторженных отзывов от счастливых гостей. Не упустите свой шанс стать частью этого захватывающего события!

Приходите на юбилейный Новогодний фестиваль «Дружба» и окунитесь в волшебство этого времени года вместе с нами!

: 16 — 17 декабря, с 11:00 до 18:00ул. Гаражная, 2. Рядом есть платные и бесплатные парковки для вашего удобства.Бистро «Хюгге»

Вход на фестиваль свободный. 6+