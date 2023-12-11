Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба» пройдет в Калининграде

Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба» — это настоящий подарок для всех, кто ищет предновогоднее настроение и самые уютные и душевные подарки к Новому году, собранные в одном месте!
Пока вы делаете покупки, ваши детки смогут посетить мастер классы от гончарной студии «Лепим-Жжем»: полепить из глины, покрутить на гончарном, а также сделать милые поделки своими руками и украситься праздничным аквагримом — отличное настроение и новые яркие впечатления гарантированы!
Также на фестивале будет проходить традиционная лотерея! Но в этот раз каждый покупатель попробует поймать удачу за хвост прямо на фестивале, вытащив счастливый билетик!
Юбилейный фестиваль проводится уже в десятый раз! За эти годы он успел собрать сотни восторженных отзывов от счастливых гостей. Не упустите свой шанс стать частью этого захватывающего события!
Приходите на юбилейный Новогодний фестиваль «Дружба» и окунитесь в волшебство этого времени года вместе с нами!Когда: 16 — 17 декабря, с 11:00 до 18:00
Где: ул. Гаражная, 2. Рядом есть платные и бесплатные парковки для вашего удобства.
Место проведения: Бистро «Хюгге»
Вход на фестиваль свободный. 6+