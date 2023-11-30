На Куршской косе открыли «Музей рыбака и рыб» (фото)

На Куршской косе открыли «Музей рыбака и рыб» (фото) На Куршской косе открыли «Музей рыбака и рыб» (фото) На Куршской косе открыли «Музей рыбака и рыб» (фото) На Куршской косе открыли «Музей рыбака и рыб» (фото)

«Музей рыбака и рыб» открыли в поселке Рыбачий на Куршской косе. Об этом «Новому Калининграду» сообщила его сотрудница Ольга Тронникова.

Основу экспозиции составили тематические инсталляции и живопись местных художников, а также рыболовные принадлежности разных лет. «Это, например, сети жаберного лова, вентиля — достаточно старые ловушки, у немцев использовались похожие, — пояснила Ольга Тронникова. — Мы подняли со дна Куршского залива огромный винт от старого трофейного немецкого катера. Его обнаружили, когда чистили бухту в поселке Рыбачий».

Экскурсия в «Музее рыбака и рыб» посвящена арт-коллекции и истории рыболовства на Куршской косе. «Я веду рассказ, начиная еще со времен куршей, когда сюда начали ходить первые рыбаки, потом тевтонцы построили здесь замок, ну и дальше до наших дней, включая историю рыболовецкого колхоза „Труженик моря“ и историю первых переселенцев. Именно эта история мне кажется самой интересной, она очень насыщена, о ней сейчас мало информации, но по-тихонечку все собираем», — отметила сотрудница музея.

По ее словам, частное пространство открыли владельцы местного рыбного ресторана. «Музей рыбака и рыб» планирует работать по будням с 10:00 до 18:00, по выходным — с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Фото: телеграм-канал нацпарка «Куршская коса»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter