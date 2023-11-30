На Куршской косе открыли «Музей рыбака и рыб» (фото)

«Музей рыбака и рыб» открыли в поселке Рыбачий на Куршской косе. Об этом «Новому Калининграду» сообщила его сотрудница Ольга Тронникова.



Основу экспозиции составили тематические инсталляции и живопись местных художников, а также рыболовные принадлежности разных лет. «Это, например, сети жаберного лова, вентиля — достаточно старые ловушки, у немцев использовались похожие, — пояснила Ольга Тронникова. — Мы подняли со дна Куршского залива огромный винт от старого трофейного немецкого катера. Его обнаружили, когда чистили бухту в поселке Рыбачий».

Экскурсия в «Музее рыбака и рыб» посвящена арт-коллекции и истории рыболовства на Куршской косе. «Я веду рассказ, начиная еще со времен куршей, когда сюда начали ходить первые рыбаки, потом тевтонцы построили здесь замок, ну и дальше до наших дней, включая историю рыболовецкого колхоза „Труженик моря“ и историю первых переселенцев. Именно эта история мне кажется самой интересной, она очень насыщена, о ней сейчас мало информации, но по-тихонечку все собираем», — отметила сотрудница музея.

По ее словам, частное пространство открыли владельцы местного рыбного ресторана. «Музей рыбака и рыб» планирует работать по будням с 10:00 до 18:00, по выходным — с 10:00 до 19:00. Вход свободный.