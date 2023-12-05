От барокко до современности: виртуоз-балалаечник приглашает на концерт

Александр Воронище — постоянный участник творческих мероприятий. Выступает как с сольными программами, так и в качестве солиста оркестра. Репертуар включает произведения разных стилей и жанров — от эпохи барокко до современности.

В своём творчестве исполнитель пытается отойти от привычных стереотипов исполнительства на балалайке. Одним из способов привлечения внимания к старинному русскому музыкальному инструменту является исполнение молодым музыкантом произведений, основанных на синтезе современного звучания и народного колорита.

Александр стильный, креативный, ответственный, пунктуальный человек! Обладает изысканным вкусом при выборе концертных костюмов. Свой концертный образ доверяет собственному стилисту.

Исполнитель выступает один. Звучание балалайки накладывается на фонограмму минус (живая игра на балалайке). На выступлении используется своя балалайка с собственной радиосистемой. Виртуозное исполнение, профессиональная, сценическая работа.



Репертуар разнообразен. Есть профессионально подобранные музыкальные произведения для сольного выступления в разных жанрах, от эпохи барокко до современности:



классика.

народная (на основе белорусских, русских, грузинских, еврейских и других мелодий);

латино (на основе мелодий латино-американской музыки);

рок.

Вот некоторые заслуги Александра:

Лауреат международных конкурсов.

Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи,



Гость фестиваля «Славянский базар» в Витебске,

Гость телепередачи «Аншлаг» с Региной Дубовицкой, «Смеяться разрешается» с Евгением Петросяном, «Песни от всей души» с Андреем Малаховым на российском телевидении.

Скоро главный праздник года, и билеты на Шоу под дождем, могут стать не просто подарком, а возможностью подарить близким яркие эмоции и впечатления. Подарок, который создаст волнение и незабываемые воспоминания!

Встречаемся 14 февраля в 19.00 в Доме искусств. Билеты в кассе Дома искусств (тел. 64-37-47), а также на сайте «Пирамида», «Кассир.Ру».

6+.

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