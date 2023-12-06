На стадионе «Балтика» открыли каток

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде начал работу каток на стадионе «Балтика». В этом году его площадь составляет 2 300 квадратных метров, сообщается на странице «Вконтакте».

«Волшебную атмосферу этому месту придаст музыкальное сопровождение и эффектное вечернее освещение, продуманное до мелочей и веселые тематические вечера. А в центре ледовой площадки возвышается та самая историческая ёлка, которую уже украсили к Новому году», — отмечается в публикации. Температуру на катке поддерживают 16 инфракрасных ламп.

Главный вход на стадион «Балтика» со стороны проспекте Мира закрыт из-за ремонта дороги. На каток можно попасть с ул. Театральной, Донского и Гостиной.


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