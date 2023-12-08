На Янтарном комбинате искупали самородки (фото)

На Янтарном комбинате искупали самородки (фото) На Янтарном комбинате искупали самородки (фото) На Янтарном комбинате искупали самородки (фото) На Янтарном комбинате искупали самородки (фото)

Янтарный комбинат провел специальные процедуры для музейных образцов янтаря весом более килограмма. Их искупали в дистиллированной воде, чтобы предупредить окисление и сохранить цвет, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Как и человеческая кожа, необработанный янтарь реагирует на изменения внешней среды и способен „увядать“ без должного ухода, — пояснили сотрудники Янтарного комбината. — Эксперты отмечают, что на янтарь влияют три главных фактора: высокая температура, сухость и загрязненность воздуха. В теплом, сухом и пыльном воздухе, особенно в отопительный период, камень очень быстро теряет влагу. На самородках могут появиться трещины, образоваться грубая корка окисления».

По словам специалистов, янтарь хранится в помещениях, где поддерживаются необходимые камню микроклимат и освещенность. «В закрытых стеклянных стендах постоянно находится колба с водой. Тем не менее, раз в год в декабре все образцы, экспонируемые в наших музеях в Янтарном и на Арбате в Москве, помещаются в дистиллированную воду для максимального увлажнения», — пояснила геммолог комбината Анна Дугина.

Дистиллированная вода используется из-за того, что из обыкновенной водопроводной воды янтарь способен вытянуть химические элементы и также покрыться коркой окисления, отметили на предприятии.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

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