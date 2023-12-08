На Янтарном комбинате искупали самородки (фото)

Янтарный комбинат провел специальные процедуры для музейных образцов янтаря весом более килограмма. Их искупали в дистиллированной воде, чтобы предупредить окисление и сохранить цвет, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Как и человеческая кожа, необработанный янтарь реагирует на изменения внешней среды и способен „увядать“ без должного ухода, — пояснили сотрудники Янтарного комбината. — Эксперты отмечают, что на янтарь влияют три главных фактора: высокая температура, сухость и загрязненность воздуха. В теплом, сухом и пыльном воздухе, особенно в отопительный период, камень очень быстро теряет влагу. На самородках могут появиться трещины, образоваться грубая корка окисления».

По словам специалистов, янтарь хранится в помещениях, где поддерживаются необходимые камню микроклимат и освещенность. «В закрытых стеклянных стендах постоянно находится колба с водой. Тем не менее, раз в год в декабре все образцы, экспонируемые в наших музеях в Янтарном и на Арбате в Москве, помещаются в дистиллированную воду для максимального увлажнения», — пояснила геммолог комбината Анна Дугина.

Дистиллированная вода используется из-за того, что из обыкновенной водопроводной воды янтарь способен вытянуть химические элементы и также покрыться коркой окисления, отметили на предприятии.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината