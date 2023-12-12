Пианист группы OQJAV выступит с лекцией в Кафедральном соборе

Музыковед Ярослав Тимофеев выступит в Кафедральном соборе с лекцией «Тишина в музыке» (12+). Встреча пройдет 22 декабря в 20:00.

«Лекция Ярослава Тимофеева — известного музыковеда, главного редактора журнала „Музыкальная академия“, ведущего концертов Московской филармонии, пианиста группы OQJAV — о том, как композиторы и музыканты всех времен стремились приблизиться к противоположности звука — тишине, — потому что именно в ней слышали идеальную музыку», — отмечается в анонсе.

Вход на встречу свободный. Пригласительные можно оформить на сайте или в кассе Кафедрального собора.