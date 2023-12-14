В «Доме китобоя» расскажут о «первом русском рэпере» Владимире Маяковском

Лекция «Первый русский рэпер и МС: Владимир Маяковский и его музыкальные наследники» пройдет в «Доме китобоя» 20 декабря в 18:30 (12+). Ее проведет кандидат филологических наук, доцент БФУ им. Канта Алексей Черняков.

«Создатель нового поэтического языка, Маяковский оказал колоссальное влияние не только на русскую поэзию, но и на отечественный музыкальный андеграунд. Лекция будет посвящена рассмотрению некоторых очевидных и неочевидных перекличек русской рок- и рэп-культуры с поэтикой Маяковского. — отмечается в анонсе. — Группа „Сплин“ и рок-проект „Живой Маяковский“, Егор Летов и „enfant terrible русского рэпа“ Бабангида — вот далеко не полный список русской музыкальной альтернативы, кто в своем творчестве отдал дань великому революционеру поэтического слова».

Вход на лекцию — 200 рублей. По билетам на лекцию можно посетить выставку «Маяковский. Про это» (12+), приуроченную к 130-летию Владимира Маяковского и 100-летию выхода поэмы «Про это». Экспозиция рассказывает об истории создания поэмы. На ней представлены черновой автограф поэмы, личные вещи Владимира Маяковского и Лили Брик, фотографии, письма, которые поэт писал своей возлюбленной, графика Давида Штеренберга, Густава Клуциса и Кукрыниксов из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, а также архитектурные проекты Георгия Крутикова, Николая Ладовского, Владимира Кринского, эскизы Александра Веснина из собрания Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева.