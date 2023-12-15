В Центральном парке открыли каток

В Центральном парке начал работу зимний каток, сообщается в телеграм-канале Дирекции ландшафтных парков Калининграда.



В будние дни он открыт с 11:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00. «Напрокат дают чудесных пингвинов-помощников и коньки», — отмечается в анонсе.

Стоимость сеанса для взрослых составляет от 200 до 300 рублей, для детей — от 150 до 250. Прокат коньков — 200 рублей за одну пару, заточка— 300 рублей. Стоимость проката тренажера «Пингвин» — 200 рублей. С подробным расписанием сеансов можно ознакомиться в публикации Дирекции ландшафтных парков.