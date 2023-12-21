В 2023 году Куршскую косу посетили более 1 млн туристов

В 2023 году Куршскую косу посетили около 1 млн 42 тысяч туристов, сообщил директор нацпарка Анатолий Калина 20 декабря в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Из этого миллиона 40% — льготная категория граждан, потому что сразу начнут высчитывать, сколько мы заработали. Я говорю, 40% — это льготная категория граждан, плюс мы добавим еще категорию для участников СВО, то есть семьи тех, кто находится сейчас на защите рубежей России, также смогут посещать национальный парк бесплатно», — пояснил Анатолий Калина.

По словам руководителя нацпарка, в этом году на Куршской косе составили около 1045 протоколов на нарушителей, которые выходят на дюны, разжигают костры, съезжают с трассы на автомобиле и пр. «Это рекорд для национального парка, но смотря как к этому рекорду подходить... Если брать 2020 год, когда было 220 [тысяч туристов], тогда штрафов было 445. Поэтому можно сказать, что на тот период протоколов было больше [в процентном соотношении]», — пояснил Анатолий Калина. Он считает, что среди посетителей нацпарка появилось больше «сознательных граждан», которые оперативно информируют инструкторов о нарушителях.

В прошлом году Куршскую косу посетили около 900 тысяч туристов. «Нас посетило почти 900 тысяч туристов, но нужно понимать, что где-то 20 процентов — это льготная категория граждан: дети, инвалиды. Количество туристов у нас увеличивается из года в год. На самом деле мы этому очень рады, потому что к нам едет турист со всей России», — говорил тогда Анатолий Калина.