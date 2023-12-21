Калининградский вейк-парк выиграл 9,7 млн рублей на арт-сезоны по Кандинскому

Вейк-парк «Аистово» в Гурьевском районе выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. 9,7 млн рублей планируют потратить на проведение арт-сезонов, посвященных художнику и теоретику искусства Василию Кандинскому.

В рамках проекта в центре отдыха хотят оборудовать площадки для проведения мероприятий по изучению творчества Василия Кандинского, провести серию публичных дискуссий о художнике и актуальности его идей для современной жизни, а также создать арт-объекты на основе картин Василия Кандинского и расписать их для арт-парада под названием «Цветные аисты». Сроки реализации проекта — с февраля по ноябрь 2024 года.

«Разнообразие интересов ученого мы отразили в проекте: мир Кандинского будет показан через живопись, скульптуру, театр, музыку, танец и даже кино, подчеркнув кинематографичность его мышления», — отмечается в заявке на грант.

Вейк-парк «Аистово» запустили в 2022 году на территории бывшего песчаного карьера в поселке Аистово под Калининградом.

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