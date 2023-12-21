Завод «Янтарь» выиграл 3 млн рублей на «Музей калининградского кораблестроения»

Судостроительный завод «Янтарь» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Около 3 млн рублей планируют потратить на развитие «Музея Калининградского кораблестроения», сообщили в пресс-службе предприятия.

«Приезжающих в регион гостей помимо пляжного отдыха и осмотра исторических достопримечательностей все больше начинает интересовать промышленный туризм, — отмечается в заявке на грант. — Единственным объектом промышленного туризма Калининградской области остается „Янтарный комбинат“. Однако в регионе работает крупное градообразующее предприятие с богатейшей историей — АО „ПСЗ „Янтарь““, которое на сегодняшний день является одним из лидеров российского кораблестроения».

Судостроительный завод намерен предоставить гостям музея возможность побывать на производственных площадках. «Посетители своими глазами смогут увидеть, как работает судостроительное предприятие, как рождаются современные боевые корабли и рыболовецкие суда, какие технологии использует предприятие, что делает для региона, в котором находится», — говорится в описании проекта.

Сейчас на заводе «Янтарь» проводятся экскурсии для школьных групп, работает корпоративный музей, среди экспонатов которого — архивные документы, фотографии и пр. «Музейная экспозиция покажет не только историю кораблей, а историю идей и людей, воплощавших их во благо родины на калининградской земле. Корабелы, приехав сюда в первые послевоенные годы со всех уголков страны, в кратчайшие сроки восстановили производство в разрушенном городе и дали мощный толчок к развитию кораблестроения страны», — отмечают авторы проекта.