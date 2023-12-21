Юная лидерская армия выиграла 2,6 млн рублей на фильм и книгу о калининградских китобоях

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

«Юная лидерская армия» выиграла 2,6 млн рублей на создание книги и фильма о калининградских китобоях 1960-х годов. Общественная организация стала одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«История тружеников рыболовецкой области и калининградской китобойной флотилии в особенности — одна из самых захватывающих для изучения. Калининград 60х — город рыбаков, дефицит белковой продукции в стране велик, люди идут промысел не только ради хорошей зарплаты, но и осознавая важность этой работы. Профессия рыбака романтизирована, воспета в культуре тех времен, отвагой и мужеством этих людей восхищались, дети ими гордились. Увы, в постсоветский период красотой достойного труда перестали восхищаться, и мы хотим восполнить этот пробел», — поясняется в грантовой заявке.

В рамках проекта планируется книгу, фильм и серию медиаматериалов о ветеранах китобойной флотилии и их семьях. К работе намерены привлечь местных студентов и деятелей культуры.

В прошлом году «Юная лидерская армия» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив размером 4 млн рублей на проект «Мир после войны». В его рамках студенты местных колледжей должны были создать фильмы о быте первых советских переселенцев в Калининградской области.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter