Юная лидерская армия выиграла 2,6 млн рублей на фильм и книгу о калининградских китобоях

«Юная лидерская армия» выиграла 2,6 млн рублей на создание книги и фильма о калининградских китобоях 1960-х годов. Общественная организация стала одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«История тружеников рыболовецкой области и калининградской китобойной флотилии в особенности — одна из самых захватывающих для изучения. Калининград 60х — город рыбаков, дефицит белковой продукции в стране велик, люди идут промысел не только ради хорошей зарплаты, но и осознавая важность этой работы. Профессия рыбака романтизирована, воспета в культуре тех времен, отвагой и мужеством этих людей восхищались, дети ими гордились. Увы, в постсоветский период красотой достойного труда перестали восхищаться, и мы хотим восполнить этот пробел», — поясняется в грантовой заявке.

В рамках проекта планируется книгу, фильм и серию медиаматериалов о ветеранах китобойной флотилии и их семьях. К работе намерены привлечь местных студентов и деятелей культуры.

В прошлом году «Юная лидерская армия» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив размером 4 млн рублей на проект «Мир после войны». В его рамках студенты местных колледжей должны были создать фильмы о быте первых советских переселенцев в Калининградской области.