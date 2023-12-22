Власти назвали среднюю зарплату туристов в Калининградской области

Средний доход приезжающих в Калининградскую область туристов составляет 90 тысяч рублей, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда» 22 декабря.

«Сильно не изменился портрет [туриста] по сравнению с прошлым годом. Все то же самое — женщин чуть больше, чем мужчин. Доход стал сейчас 90 тысяч рублей в месяц. Новый год, возможно, поменяет эту цифру. 42 года — средний возраст. Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская область — это основные регионы, откуда к нам приезжают», — отметил Андрей Ермак.

По его словам, разрыв в количестве женщин и мужчин среди туристов стал «чуть сокращаться».

В мае 2023 года средний доход туристов в Калининградской области, по подсчетам властей, составлял 99 тысяч рублей, а в сентябре 2022 года — 113 тысяч рублей.