В «Чеховке» пройдет читка пьесы главреда «Литературной газеты»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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4 января в 16.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова состоится читка пьесы «Не своя жизнь» (16+). Автор пьесы — главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, мероприятие пройдет с участием автора, вход свободный. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в библиотеке.

«Действия этой семейной драмы происходят в наши дни, в Москве. Жизни разных людей соприкасаются и пересекаются, вызывают целую цепочку сильных событий: тайны, ложь, измена… Эмоциональное напряжение на пределе. Мы узнаем о людях, чем они живут, что заставляет их быть счастливыми, а что делает печальными. С одной стороны, это семейная драма, с другой стороны, это пьеса о любви, затрагивающая какие-то глубокие струны души», — уточнили в «Чеховке».

В читке задействованы актриса Литературного театра Нина Макарова, а также сотрудники библиотеки Екатерина Близниченко, Елена Котова, Николай Кошкин.

Максим Замшев — российский поэт и прозаик, публицист, литературный критик, переводчик. Является председателем Правления Московской городской организации Союза писателей России, Союза журналистов России. Автор шести романов, последние из них «Концертмейстер» и «Вольнодумцы». Это первая пьеса автора.

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