В Калининградской области организуют бесплатные пешеходные экскурсии

II зимний фестиваль экскурсий (6+) пройдет в Калининградской области с 9 января по 29 марта. В его рамках можно будет посетить пешие экскурсии бесплатно, сообщает Туристический портал Калининградской области.

«Выпускники профессиональной программы „Экскурсоведение“ подготовили маршруты по Пионерскому, Светлогорску, Зеленоградску, Черняховску и Калининграду», — отмечают организаторы.

Записаться на экскурсию можно на сайте Туристического центра. В проект вошли экскурсии «Прогулка со смотрителем озера Тихого в Светлогорске», «В зеркале Нижнего пруда. О масонах и не только», «Кенигсберг-Калининград. Меж двух вокзалов», «Медицинский Кенигсберг», «Память воды: о чем помнит Замковый пруд» и др.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter