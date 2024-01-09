В Калининградской области организуют бесплатные пешеходные экскурсии

II зимний фестиваль экскурсий (6+) пройдет в Калининградской области с 9 января по 29 марта. В его рамках можно будет посетить пешие экскурсии бесплатно, сообщает Туристический портал Калининградской области.

«Выпускники профессиональной программы „Экскурсоведение“ подготовили маршруты по Пионерскому, Светлогорску, Зеленоградску, Черняховску и Калининграду», — отмечают организаторы.

Записаться на экскурсию можно на сайте Туристического центра. В проект вошли экскурсии «Прогулка со смотрителем озера Тихого в Светлогорске», «В зеркале Нижнего пруда. О масонах и не только», «Кенигсберг-Калининград. Меж двух вокзалов», «Медицинский Кенигсберг», «Память воды: о чем помнит Замковый пруд» и др.