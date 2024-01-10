В Областной библиотеке рассказали, что читали калининградцы в 2023 году

В 2023 году среди читателей Калининградской областной научной библиотеки наибольшей популярностью пользовались книги «Вино из одуванчиков» (16+) Рэя Брэдбери, «Авиатор» (18+) и «Лавр» (18+) Евгения Водолазкина, «Пассажиры» (16+) Джона Маррса, «Оккультрегер» (18+) Алексея Сальникова и «Зелёная тетрадь» (16+) Олега Роя. Об этом в телеграм-канале сообщает региональное министерство по культуре и туризму.

«В библиотеке можно оформить бесплатную подписку на сервис электронных книг. Здесь лидерами рейтингов уже не первый год остаются мотивационные бестселлеры. На первом месте — Эдит Ева Эгер „Выбор. О свободе и внутренней силе человека“ (18+). Также пользуются популярностью: Джеймс Клир „Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих“ (18+), Виктор Франкл „Сказать жизни да!“ (16+), Эрик Берн „Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений“ (16+). В списке самых востребованных электронных книг художественную литературу представляет последнее произведение Евгения Водолазкина „Чагин“ (16+). Калининградцы традиционно интересуются книгами по истории региона», — отмечается в публикации.

В прошлом году самыми популярными среди выдачи в электронном сервисе «ЛитРес» у калининградских читателей оказались книги «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (16+) Ольги Примаченко, «1984» (16+) Джорджа Оруэлла, «Тревожные люди» (16+) Фредрика Бакмана и др.


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