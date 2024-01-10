Гобелен из буфета Драмтеатра передали Музею искусств (фото)

Калининградский драмтеатр передал гобелен «Москва златоглавая» Музею изобразительных искусств. Его автор — художница Нелли Смирнягина. С 2005 года работа находилась в театральном буфете.

«„Москва златоглавая“ была создана художницей в 1990-е годы. Нелли работала над ней несколько лет, плела из чистой шерсти вручную. В один из Дней города в ее мастерскую привели гостей из Норфолка. Глава делегации спросил: „Это вы делаете по заказу президента России?“. „Нет, готовлю для Всероссийской выставки“, — скромно ответила автор. Но президент все же увидел этот гобелен», — отмечается в телеграм-канале Драмтеатра.

После экспонирования на различных выставках в Москве ковер вернулся в Калининград. «В дни 750-летия города Нелли и Юрию Смирнягиным пришлось нести его на плечах через весь город в Драмтеатр. Тогда в обновленном здании проходило заседание госсовета под руководством президента, — говорится в публикации. — В небольшом кабинете рядом с фойе Владимир Путин встречался с главой администрации Калининградской области Владимиром Егоровым, а на стене красовался этот роскошный гобелен».

Нелли и Юрий Смирнягины — калининградские художники-монументалисты. Одна из их самых известных работ — мозаичное панно на универмаге «Атлантик» в Светлом.

Фото: телеграм-канал «Драм-тарарам»