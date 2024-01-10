Гобелен из буфета Драмтеатра передали Музею искусств (фото)

Гобелен из буфета Драмтеатра передали Музею искусств (фото) Гобелен из буфета Драмтеатра передали Музею искусств (фото)

Калининградский драмтеатр передал гобелен «Москва златоглавая» Музею изобразительных искусств. Его автор — художница Нелли Смирнягина. С 2005 года работа находилась в театральном буфете.

«„Москва златоглавая“ была создана художницей в 1990-е годы. Нелли работала над ней несколько лет, плела из чистой шерсти вручную. В один из Дней города в ее мастерскую привели гостей из Норфолка. Глава делегации спросил: „Это вы делаете по заказу президента России?“. „Нет, готовлю для Всероссийской выставки“, — скромно ответила автор. Но президент все же увидел этот гобелен», — отмечается в телеграм-канале Драмтеатра.

После экспонирования на различных выставках в Москве ковер вернулся в Калининград. «В дни 750-летия города Нелли и Юрию Смирнягиным пришлось нести его на плечах через весь город в Драмтеатр. Тогда в обновленном здании проходило заседание госсовета под руководством президента, — говорится в публикации. — В небольшом кабинете рядом с фойе Владимир Путин встречался с главой администрации Калининградской области Владимиром Егоровым, а на стене красовался этот роскошный гобелен».

Нелли и Юрий Смирнягины — калининградские художники-монументалисты. Одна из их самых известных работ — мозаичное панно на универмаге «Атлантик» в Светлом.

Фото: телеграм-канал «Драм-тарарам»

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