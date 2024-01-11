Артем Шпилевский ушел с поста директора Академии хореографии на Острове

Артем Шпилевский. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Артем Шпилевский. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Артем Шпилевский покинул пост директора филиала Московской государственной академии хореографии на Острове. Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

«Артем Михайлович Шпилевский стоял у истоков создания филиала ГБОУ ВО „Московская государственная академия хореографии“ в Калининграде. За период своей активной профессиональной деятельности в регионе Артем Михайлович внес значительный вклад в развитие непрерывного образования в сфере хореографического искусства, сохранение и приумножение наследия многих поколений выдающихся представителей хореографического искусства и педагогики балета». — говорится в публикации.

Артем Шпилевский возглавил калининградский филиал МГАХ в 2019 году. Согласно информации на сайте Большого театра, он родился в Санкт-Петербурге, учился в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, после чего был принят в кордебалет Мариинского театра. Затем танцевал в южнокорейской труппе Universal Ballet под руководством Олега Виноградова. В 2002 году был приглашен в балетную труппу Берлинской государственной оперы. В 2003 году стал её премьером. В сезоне 2006–2007 перешёл в Большой театр. Его ведущим солистом Шпилевский был до 2010 года. В интервью «Аргументам и фактам» супруга артиста Виктория Терешкина рассказывала, что после окончания балетной карьеры Артём Шпилевский занялся бизнесом.

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