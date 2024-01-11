Артем Шпилевский ушел с поста директора Академии хореографии на Острове

Артем Шпилевский покинул пост директора филиала Московской государственной академии хореографии на Острове. Об этом сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

«Артем Михайлович Шпилевский стоял у истоков создания филиала ГБОУ ВО „Московская государственная академия хореографии“ в Калининграде. За период своей активной профессиональной деятельности в регионе Артем Михайлович внес значительный вклад в развитие непрерывного образования в сфере хореографического искусства, сохранение и приумножение наследия многих поколений выдающихся представителей хореографического искусства и педагогики балета». — говорится в публикации.