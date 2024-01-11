Умер актер Юрий Соломин

Юрий Соломин. Фото: сайт Государственного академического малого театра
Юрий Соломин. Фото: сайт Государственного академического малого театра

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя художественного руководителя театра Бориса Любимова.

Согласно информации издания, 9 января артиста выписали из больницы, где он находился с 6 ноября прошлого года. Как ранее сообщала директор Малого театра Тамара Михайлова, у него был инсульт.

Прощание с Юрием Соломиным пройдет 15 января на основной сцене Малого театра, рассказала РИА «Новости» его директор.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. После окончания Высшего театрального училища имени М. Щепкина его приняли в Малый театр. Среди его ролей — Хлестаков в «Ревизоре» Николая Гоголя, Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Войницкий в «Дяде Ване» Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и др. С 1980 года Юрий Соломин работал в театре и как режиссер.

Также он сыграл в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Дерсу Узала», «Блокада», «Обыкновенное чудо» и др. Юрий Соломин — старший брат актера Виталия Соломина.

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