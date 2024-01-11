В новогодние каникулы игорную зону «Янтарная» посетили почти семь тысяч человек

Казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» в поселке Куликово Зеленоградского округа в новогодние каникулы посетило 6790 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).



По данным организации, в 2022 и 2023 годах этот показатель был ниже. Тогда казино в Куликово приняло 4539 и 4687 гостей соответственно.

В общей сложности российские игорные зоны посетили в новогодние каникулы 84 052 человека. Это на 68% больше, чем годом ранее, утверждают в ассоциации. Казино в Куликово занимает последнее место по посещаемости среди российских игорных зон. По данным ассоциации, игорная зона «Красная поляна» в Сочи приняла в новогодние каникулы 36 920 человек, «Сибирская Монета» на Алае — 29 091, казино Tigre de Cristal во Владивостоке — 11 251.