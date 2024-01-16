В «Заре» покажут отреставрированные архивные фильмы

Кадр из фильма «Утиный суп», (реж. Лео МакКери, 1933). Изображение предоставлено Госфильмофондом
Кадр из фильма «Утиный суп», (реж. Лео МакКери, 1933). Изображение предоставлено Госфильмофондом

«Эхо III Московского международного фестиваля архивных фильмов» пройдет в кинотеатре «Заря» с 1 по 4 февраля (6+). В его рамках покажут отреставрированные старые картины.

«Осенью в Москве прошел III Московский фестиваль архивных фильмов, собравший более 3000 зрителей. В рамках проводимого „Эхо“ фестиваля наиболее популярные программы, подготовленные научными сотрудниками Госфильмофонда, покажут на площадке кинотеатра „Заря“ в Калининграде. В программу вошли как культовые, так и забытые зарубежные фильмы, а также уникальные находки и реставрации. Показы архивных находок занимают особое место в программе фестиваля, ведь восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля», — отмечается в анонсе.

Фестиваль откроется 1 февраля в 19:00 фильмом братьев Маркс «Утиный суп» 1933 года (0+). «Не снискавший кассового успеха в год выхода, фильм стал вехой в развитии американского кинематографа и вошел в золотой фонд американской комедии. Фильм был показан в программе Андрея Икко „1933: Последнее лето „Фабрики грез““, посвященной переломному для истории Голливуда периоду», — пишут организаторы.

Также на фестивале представят фильмы из программы «Бегущие по рельсам» научного сотрудника Госфильмофонда Натальи Мокрушиной. «Взаимное притяжение поезда и кинематографа, казалось бы, существовало всегда. Удобно устроившись в мягком кресле купейного вагона, пассажиры XIX века с упоением разглядывали мелькающий в оконной раме пейзаж и предвкушали рождение нового аттракциона, способного „увезти“ их далеко-далеко сквозь темноту кинозала. Но никто и подумать не мог, насколько плодотворным окажется союз камеры и рельс, и какое разнообразие жанров и „бродячих сюжетов“ появится в самые первые годы существования кинематографа», — говорит киновед. В рамках ее программы покажут криминальную драму «Человек-зверь» (6+) по одноименному роману Эмиля Золя и триллер «Леди исчезает» Альфреда Хичкока. 3 февраля в 14:00 пройдет бесплатная лекция Наталья Мокрушиной и показ фильма «Ограбление поезда» (6+). Вход по регистрации.

Еще одна программа фестиваля — «Уральский киносказ: 80 лет свердловской киностудии» — посвящена работам, снятым на студии. Госфильмофонд России отреставрировал пять фильмов 60−80-х годов: «Лучшие дни нашей жизни» (6+), «Почин» (6+), «Графика Якутии» (6+), «Госпожа Тундра» (6+) и «И взмах послушного крыла» (6+). «1960−80-е годы были „золотым веком“ студии — она становится четвертой по значимости в стране после Мосфильма, Ленфильма и студии им. М. Горького, на ней снимаются не только хроника и документальные ленты, но и художественное кино», — поясняют организаторы.

Стоимость билетов — от 300 рублей. С подробным расписанием лекций и кинопоказов можно ознакомиться на сайте билетного оператора*.

Организатор — ИП Марьина Вероника Владимировна, ИНН/ОГРН 390403248401/320392600006495

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