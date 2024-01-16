В «Заре» покажут отреставрированные архивные фильмы

«Эхо III Московского международного фестиваля архивных фильмов» пройдет в кинотеатре «Заря» с 1 по 4 февраля (6+). В его рамках покажут отреставрированные старые картины.

«Осенью в Москве прошел III Московский фестиваль архивных фильмов, собравший более 3000 зрителей. В рамках проводимого „Эхо“ фестиваля наиболее популярные программы, подготовленные научными сотрудниками Госфильмофонда, покажут на площадке кинотеатра „Заря“ в Калининграде. В программу вошли как культовые, так и забытые зарубежные фильмы, а также уникальные находки и реставрации. Показы архивных находок занимают особое место в программе фестиваля, ведь восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля», — отмечается в анонсе.

Фестиваль откроется 1 февраля в 19:00 фильмом братьев Маркс «Утиный суп» 1933 года (0+). «Не снискавший кассового успеха в год выхода, фильм стал вехой в развитии американского кинематографа и вошел в золотой фонд американской комедии. Фильм был показан в программе Андрея Икко „1933: Последнее лето „Фабрики грез““, посвященной переломному для истории Голливуда периоду», — пишут организаторы.

Также на фестивале представят фильмы из программы «Бегущие по рельсам» научного сотрудника Госфильмофонда Натальи Мокрушиной. «Взаимное притяжение поезда и кинематографа, казалось бы, существовало всегда. Удобно устроившись в мягком кресле купейного вагона, пассажиры XIX века с упоением разглядывали мелькающий в оконной раме пейзаж и предвкушали рождение нового аттракциона, способного „увезти“ их далеко-далеко сквозь темноту кинозала. Но никто и подумать не мог, насколько плодотворным окажется союз камеры и рельс, и какое разнообразие жанров и „бродячих сюжетов“ появится в самые первые годы существования кинематографа», — говорит киновед. В рамках ее программы покажут криминальную драму «Человек-зверь» (6+) по одноименному роману Эмиля Золя и триллер «Леди исчезает» Альфреда Хичкока. 3 февраля в 14:00 пройдет бесплатная лекция Наталья Мокрушиной и показ фильма «Ограбление поезда» (6+). Вход по регистрации.

Еще одна программа фестиваля — «Уральский киносказ: 80 лет свердловской киностудии» — посвящена работам, снятым на студии. Госфильмофонд России отреставрировал пять фильмов 60−80-х годов: «Лучшие дни нашей жизни» (6+), «Почин» (6+), «Графика Якутии» (6+), «Госпожа Тундра» (6+) и «И взмах послушного крыла» (6+). «1960−80-е годы были „золотым веком“ студии — она становится четвертой по значимости в стране после Мосфильма, Ленфильма и студии им. М. Горького, на ней снимаются не только хроника и документальные ленты, но и художественное кино», — поясняют организаторы.

Стоимость билетов — от 300 рублей. С подробным расписанием лекций и кинопоказов можно ознакомиться на сайте билетного оператора*.

Организатор — ИП Марьина Вероника Владимировна, ИНН/ОГРН 390403248401/320392600006495