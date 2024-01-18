Впервые в Калининграде: в Доме искусств пройдет концерт виртуоза-балалаечника

Александр Воронище — постоянный участник творческих мероприятий. Выступает как с сольными программами, так и в качестве солиста оркестра. Репертуар включает произведения разных стилей и жанров — от эпохи барокко до современности.



Лауреат международных конкурсов и фестивалей;

Лидер национального хит-парада на культурном канале «Беларусь-3» в Республике Беларусь;

Лидер хит-парада на музыкальном телеканале «RU.TV» со своими авторскими композициями в Республике Беларусь;

Гость телепередачи «Песни от всей души» с Андреем Малаховым на канале «Россия-Беларусь» с авторской композицией «Балалаечник».

Вот лишь некоторые заслуги Александра:Александр— балалаечник-виртуоз, профессиональный музыкант, постоянный гость фестиваля «Славянский базар» в Витебске; участник телепередач на российских телеканалах «Аншлаг» с Региной Дубовицкой и «Смеяться разрешается » с Евгением Петросяном. В своём творчестве Александр пытается отойти от привычных стереотипов исполнительства на балалайке. Одним из способов привлечения внимания к старинному русскому музыкальному инструменту является исполнение молодым музыкантом произведений, основанных на синтезе современного звучания и народного колорита.

В Калининграде Александр выступит со своей женой Светланой — профессиональной певицей, артисткой, педагогом по вокалу; лауреатом международных конкурсов, лауреатом l степени конкурса «Ты звезда» в Москве в 2020г.

Совместные творческие номера семейной пары исполнят в жанре народного шансона.

Известен стереотип, что этот жанр — для невзыскательного ограниченного круга людей, однако ребята категорически не согласны с таким мнением. На их взгляд, в лучших своих проявлениях шансон — это не низкопробные приблатненные песни, а хорошая музыка и тексты со смыслом, которые отражают загадочную душу народа.

— По сути, я синтезировала народный, эстрадный и академический вокал. Создала, так сказать, некий певческий симбиоз, — говорит Светлана Воронище. — Народный шансон — это вообще песни о любви и о жизни. У каждого человека есть тайна, которую он никому никогда не доверит, и очень приятно, когда шансон ненароком ее раскрывает. То есть речь идет об авторской песне с определенным эстрадным оттенком. В ней рассказывается какая-то жизненная история, она сложена легко и с простым мотивом, а потому зрители на концертах с удовольствием подпевают.

Встречаемся 14 февраля в 19.00 в Доме искусств. Билеты в кассе Дома искусств (тел. 64-37-47), а также на сайте «Пирамида», «Кассир.Ру».

6+.

*ООО «Кассир.Ру», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ИНН/ 3906981380, ОГРН 1163926054236, ООО «ПИРАМИДА-КАЛИНИНГРАД», Калининград г, Ключевая ул, дом 25Б, ИНН 3906117229, ОГРН 1033902832413, МАУК КТК «ДОМ ИСКУССТВ», г. Калининград, проспект Ленинский, 155, ИНН 3908016280, ОГРН 1023901863875.