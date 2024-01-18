В Полесске устроят реконструкцию штурма Лабиау

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Военно-историческую реконструкцию штурма Лабиау проведут в Полесске 21 января в 12:00 (6+). Она пройдет на территории бывшей пивоварни Бланкенштайн.

«Приглашаем всех на масштабное и зрелищное мероприятие, оно носит важный исторический характер и совершенно бесплатно для вас. Давайте вместе почтим память о воинах, которые обеспечили нам достойное и мирное будущее», — говорится на странице «Пивоварни Бланкештайн» «ВКонтакте».

Также в программе — выставки вооружения и снаряжения от военно-исторических сообществ и музеев Калининградской области, экскурсии, мастер-классы, полевая кухня, выступления творческих коллективов.

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