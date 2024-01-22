В филиале Пушкинского музея проведут гонг-медитацию

Музыкант Люсия Джуринская проведет гонг-медитацию в филиале Пушкинского музея в Калининграде (бывш. балтийский филиал ГЦСИ). Она пройдет 6 февраля в 19:00 (12+).

«В работе с гонгами, поющими чашами, колоколами, камертонами и другими инструментами у каждого мастера свои методы игры и техники звукоизвлечения. В звукотерапию я пришла через музыку — играя за барабанной установкой и на других ударных и самозвучащих инструментах, — цитирует пресс-служба филиал Пушкинского музея Люсию Джуринскую. — Это естественным образом сформировало мой подход к ведению звуковых сессий. Обширный музыкальный опыт — от звучания в индивидуальных телесных и духовных практиках до концертов на довольно больших площадках (стадион „Калининград“, ДС „Янтарный“ и др.) — дал мне дополнительные навыки в построении формы гонг-сессий, где я применяю и другие свои музыкальные инструменты. На концертах — основной акцент на ритме, гармонии и мелодии, а в гонг-медитациях эти составляющие читаются неявно, что создает эффект растяжения или сокращения времени, звуки могут возникают из пустоты, складываться в ритмы, сплошные потоки, снова распадаться на отдельные звуки и вновь возникать из пустоты».

Стоимость билетов для взрослых — 300 рублей, для льготных категорий — 150 рублей.

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