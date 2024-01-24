В замке Лабиау расскажут, что и как пили в Средневековье

Историки Дмитрий Вебер и Александр Казеннов выступят с лекцией «Средневековая жизнь как она была. Культура пития и история вкуса» в замке Лабиау в Полесске. Встреча пройдет 28 января в 15:00 (18+).

«Дмитрий Вебер — историк-медиевист, кандидат исторических наук, доцент Новгородского государственного университета, старший научный сотрудник РНБ, доцент филиала МПГУ в Черняховске и добрый друг нашего замка, — отмечается в анонсе на странице замка Лабиау «Вконтакте». — В соавторстве с ним с историей средневекового бытия и пития вас познакомит Александр Казеннов — историк-краевед из Парка-музея «Ушкуй». .

Входом на лекцию послужит пожертвование на любую сумму.

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