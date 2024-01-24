В Янтарном проведут марш в память о жертвах Холокоста

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Акция «Марш жизни» пройдет в Янтарном 28 января. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета «Вконтакте».

«Мероприятие посвящено памяти жертв Холокоста — семи тысячам убитых евреев зимой 1945 года. Тогда нацисты жестоко расправились с узниками концлагеря „Штуттгоф“. В основном, это были женщины и дети», — отмечается в публикации.

Марш стартует в 10:30 от братской могилы в посёлке Русское. В 12:30 запланировано траурное мероприятие у памятника жертвам Холокоста в Янтарном.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о пальмникенской трагедии, более известной как «марш смерти». По разным данным, в ходе прогона колонны заключенных из концлагеря «Штуттгоф» (находился у корня западной части Балтийской косы, сегодня — территория Польши) до Пальмникена (Янтарный) погибло от пяти до семи тысяч человек.

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