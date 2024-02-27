Приглашаем на фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»

Друзья, приготовьтесь к весеннему вдохновению, уже в 11-й раз фестиваль керамики и хендмейда «Дружба» открывает свои двери! Это будет особенный весенний уикенд, наполненный уникальными работами лучших мастеров Калининграда.

Вас ждут два незабываемых дня веселья, творчества и неограниченной креативности! Приглашаем вас на фестиваль с открытым сердцем — вход абсолютно бесплатный! Почувствуйте атмосферу творчества и дружбы, насладитесь каждым мгновением вместе с его участниками.

Что ждёт на фестивале?

Уникальные работы. Погрузитесь в мир искусства с удивительными работами местных мастеров. Каждая деталь — это история и тепло рук создателя.

Подарки к 8 Марта. Найдите особенные подарки для ваших любимых женщин. На фестивале будут представлены: украшения, керамика и декор, который заполнит ваши сердца радостью.

Угощения и изысканные сладости. Позвольте себе насладиться удивительно вкусными десертами, с любовью приготовленными участниками фестиваля.

Семейные мастер-классы. Приведите всю семью и создайте вместе уникальные поделки. Опытные мастера научат вас тонкостям ручного творчества.

Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба» — это праздник искусства, который зажжет в ваших сердцах искру весеннего вдохновения. Ждём вас с нетерпением на этом уникальном событии!

Когда: 2 — 3 марта, с 11:00 до 18:00

Где: ул. Гаражная, 2. Рядом есть платные и бесплатные парковки для вашего удобства.

Место проведения: Бистро «Хюгге»

Вход на фестиваль свободный. 6+