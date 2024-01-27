В Драмтеатре запускают бесплатную творческую лабораторию для женщин

В Драмтеатре запускают творческую лабораторию «Женщины в городе» (18+). Ее куратором станет театральный педагог Катерина Лучникова.

«Мы приглашаем участниц на новую лабораторию „Женщины в городе“. Кажется, название само говорит за себя. Мы будем исследовать повседневность жительниц Калининграда, их маршруты, увлечения, страхи, мечты. Для участия важны только два условия: быть женщиной и никогда до этого не принимать участие в лабораториях горожан», — отмечается на сайте Драмтеатра.

Подать заявку можно онлайн до 31 января. Участие в лаборатории бесплатное. Встречи пройдут 5, 12, 19, 26 февраля и 5 марта с 18:00 до 20:00. 7 марта на малой сцене Драмтеатра проведут финальный показ (18+).

«Театр горожан — это профессиональный театр с непрофессионалами. От любительского он отличается тем, что любительский работает по системе драматического театра, в основе которого лежит драматургия, текст. В основе театра горожан лежат личные истории людей, мнения, споры, факты, события нашей жизни. Люди без профессионального театрального опыта никак не редуцируются, они проявляются и получают голос», — ранее поясняла «Новому Калининграду» Катерина Лучникова.

