Номинант «Золотой маски» представит сборник пьес в Калининграде

Белорусский драматург, номинант театральной премии «Золотая маска» Андрей Иванов представит сборник пьес «Источники света» (12+) в Калининграде. Презентация пройдет в местном филиале Пушкинского музея 2 февраля в 18:30 (12+)

«Тонкая, но в то же время кристально ясная драматургия Андрея Иванова методично захватывает сердца зрителей. Пришла пора ей захватить сердца читателей. В этот сборник вошли восемь разных текстов — от пьесы для детей до трагедии. Их населяют сложные и неоднозначные персонажи, будь то священник, воюющий с богом, обитатель больничной палаты, стремящийся стать настоящим мужчиной, влюбленная без памяти ПТУшница или космический монстр», — говорится в анонсе.

Стоимость билетов для взрослых — 300 рублей, для льготных категорий — 150 рублей.

Андрей Иванов окончил филологический факультет Брестского государственного университета имени А. Пушкина, курс «сценарное мастерство» в минской киношколе. В 2018 году его номинировали на «Золотую маску» в категории «Драма / работа драматурга» за пьесу «Сучилища», поставленную в Театре драмы им. А. Чехова в Серове.

«В пьесе Иванова налицо все приметы новой драмы, по крайней мере того ее крыла, где, помимо скверных реалий жизни, потерянности героев в социуме и жестяной лексики, есть еще и внятный сюжет, и мелодраматический компонент. Лексику режиссер Петр Шерешевский ловко подменяет эвфемизмами — все понятно, а вместе с тем неподсудно», — писала о спектакле театральный критик Наталия Каминская в «Петербургском театральном журнале».

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