В Музее искусств устроят арт-вечер в честь архитектора биржи Кенигсберга

В Музее изобразительных искусств устроят арт-вечер в честь архитектора биржи Кёнигсберга Генриха Мюллера. Он пройдет 1 февраля в 19:00 (12+).

«На тематической экскурсии будет рассказано о ярких страницах биографии мастера, его участии в конкурсе на строительство новой биржи в Кёнигсберге и других сохранившихся до наших дней зданиях. Гости получат возможность соприкоснуться с уникальными интерьерами, необычными архитектурными деталями и украшениями», — говорится в анонсе.

Также в программе вечера — мастер-класс по архитектурной зарисовке с помощью кофе, угля и линеров. Стоимость билетов — 450 рублей.