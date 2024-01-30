Пианист OQJAV бесплатно научит «искусству слушать» в Кафедральном соборе

В Кафедральном соборе стартует цикл лекций «Искусство слушать» (6+). Его автор — музыковед, главный редактор журнала «Музыкальная академия», пианист группы OQJAV Ярослав Тимофеев. Первая встреча пройдёт 30 января в 20:00. Вход на неё свободный.

«Как звуковые волны попадают в мозг и что происходит с ними внутри нас? Почему музыка может изменить настроение, вдохновить на подвиг или создать уют? Умеет ли мозг отличать музыку от шума? Как воспитать в себе внутренний слух и научиться слышать музыку в тишине? Почему аудиальные вкусы человечества меняются и существует ли в музыке объективная красота? В первой лекции „Искусство слушать. Введение“ Ярослав Тимофеев расскажет о тех ответах, которые уже найдены, поделится своими гипотезами и сформулирует вопросы, направленные в далекое будущее», — отмечается в анонсе.

Следующая лекция Ярослава Тимофеева пройдет 22 февраля в 20:00 (6+). Вход на нее также бесплатный. Забронировать билеты можно на сайте Кафедрального собора. Всего в курсе запланированы пять лекций.

