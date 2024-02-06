Приглашаем на концерт флейтовой музыки в исполнении Эллы Должиковой

photo_2024-02-05_17-03-38.jpgПриглашаем всех любителей флейтовой музыки на значимое событие в Калининграде! Концерт флейтовой музыки в двух отделениях (6+). В концерте прозвучат произведения следующих авторов: Яна Кларка, Вивальди, Баха, Рахманинова, Цыбина, Глюка, Борна.

Солист — Лауреат международных конкурсов, Президент Благотворительного Фонда развития культуры им. Ю.Н. Должикова, солистка Московского оркестра «Русская Филармония» Должикова Э. О.

Концертмейстер — Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Слободян В. Д.

Сопровождение — фортепиано и ведущий концертной программы.

Концертная программа в двух отделениях.

Общая продолжительность концерта 1ч. 20 мин. Будет интересно и детям, и подросткам, и взрослым!

Когда: 10 февраля в 19:00

Где: концертный зал Балтийского Областного колледжа им. С.В. Рахманинова, Калининград , ул Фрунзе, д. 4, корпус 1

Билеты по ссылке. Приходите, чтобы окунуться в мир красоты и гармонии звуков!

Реклама. ИП Питальский Александр Анатольевич. ИНН 772075653325., ОГРНИП 316774600265600, 111123, г.Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, 86А, к3. Erid: LatgBxpTA

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