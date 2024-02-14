Подземный тоннель: РЖД запускает экскурсии по Южному вокзалу

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Калининградская железная дорога запускает экскурсии по Южному вокзалу. Они будут проходить два раза в неделю дважды в день, сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

«Полуторачасовая экскурсия будет начинаться с привокзальной площади, где гид расскажет об архитектурных и технологических решениях, примененных при строительстве главного здания вокзала. Участники посетят центральный и кассовый залы, пройдут по подземному тоннелю, откуда поднимутся на платформу № 6. Гид расскажет об истории развития железных дорог региона, особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны и переселению советских граждан в Калининградскую область в послевоенные годы», — рассказали в КЖД.

По словам сотрудников местного филиала РЖД, Южный вокзал стал частью экскурсионного проекта «Вокзалы России», инициированного Дирекцией железнодорожных вокзалов в 2021 году. Он реализуется в 30 городах страны.

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