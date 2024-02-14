В калининградском СНТ нашли топор-молот каменного века (фото)

На садовом участке в поселке Голубево Гурьевского района нашли сверленый топор-молот каменного века. Артефакт передали в Историко-художественный музей.

По словам его сотрудников, житель региона Владимир Разживин заготавливал торф и случайно наткнулся на предмет, после чего поискал информацию о нем в интернете и связался со специалистами.

Заместитель директора Историко-художественного музея Анатолий Валуев пояснил, что подобные каменные топоры-молоты появились на территории современной Калининградской области в позднем неолите (IV—III тыс. до нашей эры). Они широко использовались и в более позднее время — эпоху бронзы, поскольку сплав стоил очень дорого по сравнению с камнем. Такие топоры использовались как боевое оружие и средство охоты.

«На археологической карте Калининградской области будет поставлена ещё одна точка, где была сделана находка этого исторического периода», — отметил Анатолий Валуев. В будущем сверленый топор-молот дополнит экспозицию музея «Путешествие за грань».



