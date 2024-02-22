Алексей Петрухин и группа «Губерния» снова выступят в Калининграде

Алексей Петрухин и группа «Губерния» представляют зрителям свою новую концертную программу «А жизнь моя....» 25 апреля в Доме искусств.

Алексей — певец и композитор, лауреат премии «Шансон года 2020», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса». Он стремительно ворвался в музыкальный мир, покорив ценителей настоящей, душевной, русской песни. После выхода мегахита «Пластиночка» в дуэте с Ярославом Сумишевским, творчество Алексея стало доступно для еще более широкой аудитории.



Настоящие душевные русские песни — так чаще всего характеризуют творчество Алексея зрители и поклонники. Яркая харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом!

Пройдя интересный творческий путь от солиста Хора имени Пятницкого до артиста ведущих московский мюзиклов, Алексею удалось воплотить все самые яркие идеи в своем авторском творчестве, раскрыв для зрителей не только исполнительский, но и композиторский талант.

В новой большой программе «А жизнь моя...» прозвучат как авторские песни, написанные в соавторстве с известными российскими поэтами-песенниками, так и уже полюбившиеся зрителям хиты.

Каждый концерт Алексея — это настоящий праздник русской музыки! Подарите вашим близким незабываемые впечатления и наслаждение! Билеты на концерт — отличная идея для подарка!



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