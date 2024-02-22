Калининград победил в трех номинациях премии Russian Travel Awards

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Калининградская область заняла первые места в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом сообщает в четверг, 22 февраля, ТАСС со ссылкой на министра культуры и туризма региона Андрея Ермака.

«Калининградская область заняла первые места во всех тех номинациях, в которых она участвовала. Мы заняли первые места среди прочих регионов в номинациях „Регион гастрономического туризма“, „Регион культурно-познавательного туризма“ и „Регион mice-туризма“ и получили три золотые тарелки. Это главный приз в этой премии», — цитирует агентство Ермака.

В номинации гастрономического туризма Калининградскую область представил бренд «Балтийская кухня», включающий блюда, приготовленные из локальных продуктов или тех, которые имеют традиционное отношение к региону. По словам Ермака, к таким блюдам относятся, например, строганина из пеламиды, копченый угорь и шашлык из угря.

В номинации «Культурно-познавательный туризм» область представила проекты использования объектов культурного наследия для сценических площадок, например, проведение концертов классической музыки в руинах средневековых замков. «Мы говорили также о наших возможностях нестандартного предложения площадок для проведения деловых мероприятий. В частности, приводили пример проведения соревнований по киберспорту в средневековой кирхе, которые прошли в прошлом году», — добавил министр.

Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Впервые ее лауреаты были объявлены в 2022 году.

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