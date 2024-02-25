В Железнодорожном хотят запустить экскурсии на старинной карете с лошадью

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В поселке Железнодорожный Правдинского округа планируют запустить экскурсии на старинной карете с лошадью. Об этом сообщается на странице «Кирха Гердауэн», созданной в соцсети «ВКонтакте» арендатором исторического объекта.

«Мы решили погрузить наших гостей в историю благодаря экскурсиям на карете, запряженной лошадью. Да, маршрут будет проходить по старинным конным рельсам, а карета будет не простая, а старинная, прямиком из Восточной Пруссии!» — говорится в публикации.

Предполагается, что время экскурсии не превысит 40 минут. Рассматривается возможность поездок с аудиогидом или с местным экскурсоводом.

В 2022 году кирху в Железнодорожном арендовала местная жительница Маргарита Пырко. Она открыла там музей стекла. В конце 2023 года проект консервации строения прошел историко-культурную экспертизу. Заказчиком работ выступал благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь».

Последняя консервация объекта проводилась в конце 1990-х годов на немецкие деньги. Тогда же была отремонтирована крыша колокольни и оборудована смотровая площадка. В 2007 году кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2010-м решением депутатов Калининградской областной думы она была передана калининградской епархии РПЦ.

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