2 и 3 марта пройдет большая ярмарка подарков «Балтийский вернисаж»

Калининградцы и гости города! 2 и 3 марта в областном центре состоится «Балтийский вернисаж» — грандиозная ярмарка изделий, изготовленных руками калининградских мастеров!

Сувениры, подарки к Международному женскому дню на любой вкус и по приятным ценам можно будет выбрать сразу в одном месте — СК «Динамо» (Баранова, 36).

Ассортимент изделий обширен — украшения, сувенирное мыло, декупаж, текстильные и вязаные игрушки, пряники и шоколад ручной работы и многое-многое другое. Каждое изделие выполнено на высоком уровне и с любовью.

Для тех, кто хочет попробовать себя в роли творца, состоятся бесплатные мастер-классы в различных техниках по предварительной записи (моб. тел. +7 (911) 45 55 247)

«Балтийский вернисаж» — это всегда атмосфера творчества, добра и праздника!

Ярмарка будет работать 2 и 3 марта с 10.00 до 18.00 в СК «Динамо» (ул. проф. Баранова, 36).

Вход свободный.

vk.com/balt_vernisaj



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