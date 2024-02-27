В «Доме китобоя» расскажут о городских легендах и страхах СССР

Музей «Дом китобоя» совместно с издательством «Новое литературное обозрение» открывает цикл встреч «Культура повседневности» (16+). В его рамках авторы издательства прочитают лекции о культуре, повседневности и истории недалёкого прошлого.

Первая лекция «Опасные советские вещи: от отравленной колбасы до красной пленки» (16+) пройдет 29 февраля в 18:30. Анна Кирзюк — социальный антрополог и фольклорист, кандидат философских наук, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС — расскажет о нейлоновых рубашках, «нитки» которых якобы проникали в тело человека и вели себя как живые, зараженных сифилисом джинсах, жвачках с толченым стеклом, проступающем ночью на ковре портрете Мао Цзэдуна и др.

«Несмотря на „железный занавес“, слухи и легенды в СССР иногда удивительно походили на те, которыми люди обменивались в Европе или в США. Если в капиталистических странах потребители рассказывали про крысиный хвост, найденный в ланч-боксе KFC или в банке с кока-колой, то советские люди „находили“ его в колбасе, — отмечается в анонсе. — Но не все советские легенды были известны жителям Запада. Например, легенда о „красной пленке“, популярная среди советских школьников в 1970-1980-х годах, гласила о чудесной фотопленке, на которой одетые люди получались обнаженными. Можно подумать, что в ее основу легли эротические фантазии подростков. Однако детские истории на самом деле происходили из вполне взрослых страхов перед государством и его способностью вторгаться в частное пространство граждан».

Стоимость посещения лекции — 500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте «Дома китобоя».