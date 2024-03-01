На благоустройство тропы Даубас под Неманом выделяют 4,3 млн рублей

На благоустройство тропы Даубас под Неманом направляют 4,8 млн рублей, сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на своей странице «Вконтакте».

Он отметил, что в ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин напомнил о создании к 2030 году во всех национальных парках страны инфраструктуры экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты. «Мы тоже не остались в стороне, поскольку с одной стороны уже предусмотрели 4,8 млн руб. на благоустройство пешеходной тропы Даубас (урны, скамейки, беседки, стенды и торфяные туалеты), с другой — у нас есть разработанные пешие маршруты по региону, которые уже продаются, как часть турпродуктов, так и как самостоятельные пешеходные турмаршруты», — написал Андрей Ермак.