На благоустройство тропы Даубас под Неманом выделяют 4,3 млн рублей

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

На благоустройство тропы Даубас под Неманом направляют 4,8 млн рублей, сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на своей странице «Вконтакте».

Он отметил, что в ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин напомнил о создании к 2030 году во всех национальных парках страны инфраструктуры экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты. «Мы тоже не остались в стороне, поскольку с одной стороны уже предусмотрели 4,8 млн руб. на благоустройство пешеходной тропы Даубас (урны, скамейки, беседки, стенды и торфяные туалеты), с другой — у нас есть разработанные пешие маршруты по региону, которые уже продаются, как часть турпродуктов, так и как самостоятельные пешеходные турмаршруты», — написал Андрей Ермак.

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Ранее об идее благоустройства тропы Даубас, ведущей от Немана к поселку Большое село, рассказывал арендатор замка Рагнит и владелец ресторанно-гостиничного комплекса Deutsches Haus в Немане Иван Артюх. На берегу Немана в Большом селе предприниматель обустроил гостевой дом «Хутор старого пасечника». По его задумке, вместе с сыроварней, рестораном и замком хутор должен образовать туристический комплекс и стать новым градообразующим предприятием, каким раньше был целлюлозно-бумажный завод.

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