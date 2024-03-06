«Третий этаж»: «История их любви» — больше чем спектакль

16 марта театр «Третий этаж» представит спектакль «История их любви», основанный на реальной истории любви и сотворчества наших современников.
— Когда я была маленькой, любила наблюдать, как папа водит машину. Бежевые жигули. Одиннадцатые. Он так ловко это делал, что мне казалось: ерунда — держи руль ровно и поедешь ровно, поверни руль, и машина повернет куда надо.
В 10 лет я попробовала порулить на пустой сельской дороге. И что же выяснилось? Чтобы машина не укатилась с асфальта, руль все время нужно было «подруливать», а не просто держать прямо. Вот так открытие!
А я? Моя любовь? Моя жизнь? Дело, которым я дышу? Куда я иду?
И вот согреваю в сердце компас, то и дело сверяясь со стрелкой. Компас этот — живые люди, их удивительный образ жизни. Образ любви и сотворчества поэтессы Зинаиды Миркиной и философа Григория Померанца, который нам с Женей Мышкиным посчастливилось наблюдать лично. Он был настолько притягателен, что хотелось быть и быть рядом с этим тихим сияющим огнем.
И тогда родился спектакль «История их любви». 10 лет назад.
Самые разные люди приходят прикоснуться к этой истории. Их, конечно, сначала подкупает название, мужчины ведут своих женщин в театр. А оказывается, эта история — не просто приятный вечер в театре, это то, что так нужно каждому человеческому сердцу. Невозможно устоять перед неисчерпаемой нежностью, перед как будто самим источником жизни, к которому и мы сами с большим счастьем приникаем.
Мой папа крепко держал руль.
16 марта мы с Женей сыграем «Историю их любви», стараясь держать руль крепко, чтобы не соскользнуть с дороги. Чтобы воздуха в зале стало больше. И чтобы мысли всех собравшихся были чисты и крылаты. И чтобы папы и мамы знали:
Виктория Балабина, исполнительница роли Зинаиды Миркиной.
На сцене Калининградского областного театра кукол (проспект Победы, 1а)
10 лет легендарному спектаклю
16 марта, 18.00 — Г. Померанц, З. Миркина / «История их любви» / Драматическая соната. 12+ Тел.
*ООО «Кассир.Ру», Калининградская область, 236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ИНН/КПП 3906981380/390601001, ОГРН 1163926054236