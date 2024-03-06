«Третий этаж»: «История их любви» — больше чем спектакль

16 марта театр «Третий этаж» представит спектакль «История их любви», основанный на реальной истории любви и сотворчества наших современников.

— Когда я была маленькой, любила наблюдать, как папа водит машину. Бежевые жигули. Одиннадцатые. Он так ловко это делал, что мне казалось: ерунда — держи руль ровно и поедешь ровно, поверни руль, и машина повернет куда надо.

В 10 лет я попробовала порулить на пустой сельской дороге. И что же выяснилось? Чтобы машина не укатилась с асфальта, руль все время нужно было «подруливать», а не просто держать прямо. Вот так открытие!

А я? Моя любовь? Моя жизнь? Дело, которым я дышу? Куда я иду?

И вот согреваю в сердце компас, то и дело сверяясь со стрелкой. Компас этот — живые люди, их удивительный образ жизни. Образ любви и сотворчества поэтессы Зинаиды Миркиной и философа Григория Померанца, который нам с Женей Мышкиным посчастливилось наблюдать лично. Он был настолько притягателен, что хотелось быть и быть рядом с этим тихим сияющим огнем.

И тогда родился спектакль «История их любви». 10 лет назад.

Самые разные люди приходят прикоснуться к этой истории. Их, конечно, сначала подкупает название, мужчины ведут своих женщин в театр. А оказывается, эта история — не просто приятный вечер в театре, это то, что так нужно каждому человеческому сердцу. Невозможно устоять перед неисчерпаемой нежностью, перед как будто самим источником жизни, к которому и мы сами с большим счастьем приникаем.

Мой папа крепко держал руль.

16 марта мы с Женей сыграем «Историю их любви», стараясь держать руль крепко, чтобы не соскользнуть с дороги. Чтобы воздуха в зале стало больше. И чтобы мысли всех собравшихся были чисты и крылаты. И чтобы папы и мамы знали:

«Бог есть любовь, — а любовь это что-то между музыкой и тишиной, ее так же нельзя до конца высказать, как нельзя поймать синюю птицу. Можно только ловить. И можно приручить. Когда приручишь, она позволяет прикасаться к своим перышкам. Но от грубого прикосновения она сейчас же исчезает...»

Виктория Балабина, исполнительница роли Зинаиды Миркиной.

На сцене Калининградского областного театра кукол (проспект Победы, 1а)

10 лет легендарному спектаклю

16 марта, 18.00 — Г. Померанц, З. Миркина / «История их любви» / Драматическая соната. 12+ Тел. 90-46-30. Билеты по ссылке.

*ООО «Кассир.Ру», Калининградская область, 236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ИНН/КПП 3906981380/390601001, ОГРН 1163926054236