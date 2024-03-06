Музей Канта в Кафедральном соборе откроется ночью после 8 месяцев ремонта

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Музей Иммануила Канта в Кафедральном соборе откроется в ночь с 21 на 22 апреля после восьми месяцев ремонта и реэкспозиции, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Открывается ночью и только для 300 человек, желающих обойти потайные лестницы, подержать в руках первую книгу из библиотеки Кафедрального собора, увидеть прижизненные издания трудов философа, постичь сферу самую неизведанную — отношения Канта с музыкой — в месте, где их так и хочется соединить», — рассказали сотрудники Кафедрального собора.

Предпоказ обновленной экспозиции пройдет 21 апреля в 22:00. «Более 2000 экспонатов, новые инженерные системы, лестницы и современный свет — так выглядит новый музей. Изменения коснулись всех залов, но наиболее глобальными стали прямо под крышей, где открывается экспозиция „Гений места — гений мира“ с видеоинсталляцией звездного неба, распростертого прямо над головой. Антикварные предметы, нумизматические коллекции и главное — прижизненные издания трудов философа — начнут свою жизнь в башне Кафедрального собора», — пояснили в пресс-службе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter