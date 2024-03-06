Музей Канта в Кафедральном соборе откроется ночью после 8 месяцев ремонта

Музей Иммануила Канта в Кафедральном соборе откроется в ночь с 21 на 22 апреля после восьми месяцев ремонта и реэкспозиции, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Открывается ночью и только для 300 человек, желающих обойти потайные лестницы, подержать в руках первую книгу из библиотеки Кафедрального собора, увидеть прижизненные издания трудов философа, постичь сферу самую неизведанную — отношения Канта с музыкой — в месте, где их так и хочется соединить», — рассказали сотрудники Кафедрального собора.

Предпоказ обновленной экспозиции пройдет 21 апреля в 22:00. «Более 2000 экспонатов, новые инженерные системы, лестницы и современный свет — так выглядит новый музей. Изменения коснулись всех залов, но наиболее глобальными стали прямо под крышей, где открывается экспозиция „Гений места — гений мира“ с видеоинсталляцией звездного неба, распростертого прямо над головой. Антикварные предметы, нумизматические коллекции и главное — прижизненные издания трудов философа — начнут свою жизнь в башне Кафедрального собора», — пояснили в пресс-службе.