В «Доме китобоя» расскажут о хрущевской оттепели в театре

Театральный критик Павел Руднев выступит с лекцией «Театральная оттепель: появление новой интонации» (16+) в «Доме китобоя». Она пройдет в субботу, 16 марта, в 15:00.

«Новая театральность начинается с появления новой интонации. Люди остаются прежними, но их способ общения — сценический и внесценический — меняется. И этого не может не отражать театр, который чутко реагирует на смену законов восприятия, — отмечается в анонсе. — Вместе с театроведом Павлом Рудневым мы постараемся разобраться в феномене „театральной оттепели“ — как театр откликался на перемены через пьесы 1950-1960-х годов, через явления „Современника“, Большого драматического театра им. Товстоногова и других послевоенных театральных систем. Узнаем, что нового принесли в театр драматурги Розов, Шварц, Володин».

Павел Руднев — театровед, театральный критик, арт-менеджер, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г. Дадамяна, помощник художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ, один из крупнейших исследователей современного театрального процесса в России, автор книги «Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950–2010-е».

Стоимость билетов на лекцию в «Доме китобоя» — 300 рублей.