В блокгаузе «Фридланских ворот» покажут иллюстрации про Канта (фото)

Фрагмент иллюстрации графического романа «Жизнь и суждения философа Иммануила Канта» (6+). Предоставлен Ольгой Дмитриевой.
Фрагмент иллюстрации графического романа «Жизнь и суждения философа Иммануила Канта» (6+). Предоставлен Ольгой Дмитриевой.

В блокгаузе «Фридландских ворот» 15 марта в 17:00 открывается выставка «Разбуди в себе Канта» (6+). На ней будут представлены иллюстрации художницы-этнографа Ольги Дмитриевой из нового графического романа «Жизнь и суждения философа Иммануила Канта» (6+).

«Мне всегда было интересно, каким был Иммануил Кант. Что ел, какие у него были привычки, словом, обычная жизнь необычного философа. Мне казалось, что, узнав о его жизни, я перестану пугаться сложности его рассуждений. Поэтому я решила нарисовать эту книжку, может она поможет нам лучше понять этого великого человека», — рассказала Ольга Дмитриева.

Среди иллюстраций можно будет увидеть карту Кенигсберга с маршрутом ежедневной прогулки Канта, а также цитаты из трудов философа. «Это третье издание комикса о жизни и суждениях великого философа. Первое вышло в 2014 всего в 28 чёрно-белых страниц, но привлекло внимание не только в России, но и за рубежом. В этом году совсем скоро выходит уже цветной графический роман объемом 64 страницы с обширной библиографией. Работа над ним заняла полгода. Для этого пришлось прочитать пять биографий Канта разных авторов и ознакомиться с целым рядом работ философа, к некоторым из которых были сделаны иллюстрации», — отмечают организаторы. Выставка будет работать до 1 мая.

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