Стиль как искусство в «Галерее KD»: нам есть чем вас удивить

Ирина Попова собрала в одном пространстве 18 калининградских брендов.





«Женщина — это не просто половина человечества, это его сердце и душа. Она может быть прекрасной и уязвимой, но все же оставаться сильной и решительной».

Ирина Попова

Калининград, как известно, — город, отличающийся весьма своеобразным геополитическим положением. В силу этого он абсорбирует самые различные культуры: русскую, прусскую, европейскую, переплавляет их и рождает нечто новое, неординарное, оригинальное.

Ирина Попова собрала в одном пространстве 18 калининградских брендов женской одежды, аксессуаров и предметов искусства. При отборе дизайнеров она руководствовалась такими критериями, как уникальность, безупречное качество и талант мастера.

«Моя миссия — помогать развивать креативную fashion-индустрию региона для популяризации калининградских брендов среди жителей и гостей города».

«„Галерея KD“ — это все о стиле и искусстве, — говорит Ирина, — ведь женщина должна быть красива всегда, независимо от того, где она находится. Мы помогаем ей преобразиться и видим радость в ее глазах. И это волшебно».

В «Галерее KD» представлена одежда на все случаи жизни: домашняя линейка, стильные офисные костюмы, верхняя одежда, сумки, парфюмерия, украшения, женское роскошное белье.

«Галерея KD» — это не только место, где можно приобрести уникальные и стильные вещи, узнать больше о калининградском дизайне и его особенностях, преобразиться и стать неповторимой. Пространство также способствует развитию креативных индустрий в регионе и несет важную социальную гуманитарную миссию.

«Галерея KD»

г. Калининград, ул. Октябрьская, 12

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