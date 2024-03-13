На «Понарте» прочитают современные французские пьесы

В культурно-деловом центре бывшей пивоварни «Понарт» представят трилогию французского драматурга Флориана Зеллера. Пьесы «Папа», «Мама» и «Сын» прочитают актеры театрального объединения <НРЗБ> в рамках проекта French Press при поддержке Французского института в России. Показы пройдут 31 марта в 15:00, 17:00 и 19:00 (16+) соотвественно.

Пьеса «Папа» рассказывает о том, как семья справляется с ситуацией, когда один из её старших членов теряет память, находясь при этом в физической активности. «Мама» посвящена невозможности порой отделить созависимость от любви, «Сын» — тому, как даже самые близкие родители не могут предотвратить необратимые поступки детей. «Это камерные семейные остро-психологические пьесы, ставшие трилогией, где трудно отличить реальное от воображаемого», — отмечают организаторы.

«Переведённые на многие языки пьесы Зеллера поставлены в театрах всего мира — в России, Америке, Великобритании, Франции, Израиле, Эстонии, Латвии и многих других странах. На сегодняшний день заглавные роли в спектаклях и фильмах по пьесам Зеллера сыграли мировые звёзды — помимо Робера Ирша, для которого и был написан „Папа“, в их число вошли Изабель Юппер (спектакль „Мама“ в нью-йоркской Atlantic Theater Company) и Энтони Хопкинс», — говорится в анонсе.

После каждой читки состоится обсуждение пьесы со зрителями, модераторами которого выступят театровед Наталья Ивацик и психолог Евгений Ипатов.

Стоимость абонемента на три показа — 400 рублей. Билет на одну пьесу — 200 рублей. Приобрести их можно онлайн*.

*Продавец — Чурилова Юлия Сергеевна, ИНН 540125707108