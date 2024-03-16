В балтийском янтаре нашли новый вид осы (фото)

В образце балтийского янтаря обнаружили новый род и вид древней осы. Открытие совершил сотрудник научного отдела Музея янтаря Андраник Манукян, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В 2023 году описание находки этого ископаемого представителя подсемейства с латинским названием Poemeniinae было опубликовано в Палеонтологическом журнале. Род получил название путем объединения англ. слова amber (янтарь) с латинским названием подсемейства — Amberpoemenia или „янтарная оса-поемения“. Новый вид назван в честь выдающего российского палеоэнтомолога и знатока „янтарных“ фаун Александра Георгиевича Кирейчука (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург)», — рассказали в Музее янтаря.

Исследования показали, что Amberpoemenia kirejtshuki был хорошо приспособлен к условиям обитания в «янтарном» лесу. «Необычным кажется тот факт, что янтарная оса оказалась эволюционно более совершенной, чем современные виды этих насекомых, — отмечают специалисты. — Это и ряд других обстоятельств дают основание для предположения, что вид охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева. После исчезновения „янтарных“ лесов этот вид не сумел приспособиться к новым условиям и найти источник пищи».