В Калининграде открывают общественный огород, где посадками сможет заниматься любой желающий. Он станет частью арт-пространства «Барн» на Каштановой аллее, 1а, сообщила «Новому Калининграду» куратор проекта «Барн.Огород» Яна Лис.

«Идея и миссия этого городского огорода в создании тихого и уютного уголка природы посреди города, на котором не только можно наблюдать за природными процессами, но и самим принимать в них участие, — рассказала Яна Лис. — За участниками огорода закрепляют небольшие грядки, уход за которыми не отнимает много физических и моральных сил — это огородничество в удовольствие. Все выращенное остается участникам, участие в жизни огорода — бесплатное».

По ее словам, помимо грядок планируется обустроить зону отдыха, поставить компостный ящик, построить кормушки и отель для насекомых. «Также предусмотрен аптекарский уголок, где мы соберем лекарственные травы Калининградской области, чтобы рассказывать про них гостям региона и угощать травяным чаем», — пояснила куратор проекта, отметив, что городские огороды успешно работают в Европе, а сейчас формат набирает популярность и в России.

Сейчас территория будущего огорода расчищается и подготавливается к сбору грядок. Посадки планируют начать в конце апреля-начале мая. К запуску проекта приурочили выставку «ЛЕС-САД», открытие которой пройдет 22 марта в 19:00 (0+). «Мы предложили художникам из разных городов России и даже зарубежья вместе с нами порассуждать о феноменах леса и сада, столкнуть их в одном пространстве, а, может, напротив, объединить», — говорится в анонсе.

В телеграм-канале проекта «Барн.Огород» отмечается, что в будущем на территории планируют проводить экоуроки, лекции, наблюдать за жизнью птиц и насекомых.