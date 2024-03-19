Умер спортивный журналист Василий Уткин

Василий Уткин. Фото: скриншот YouTube-канала Daily Storm
Василий Уткин. Фото: скриншот YouTube-канала Daily Storm

Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин. Ему было 52 года, сообщает «Матч ТВ».

«Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память», — говорится в публикации телеканала.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб», пишет Championat.com. С 2010 года по 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube. Становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

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