Умер спортивный журналист Василий Уткин

Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин. Ему было 52 года, сообщает «Матч ТВ».

«Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память», — говорится в публикации телеканала.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб», пишет Championat.com. С 2010 года по 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube. Становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.